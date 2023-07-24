“قادربوه” يتعهد بإعادة افتتاح المسارح ودور السينما المستغلة كمحلات تجارية

الوطن| رصد

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، اليوم الأحد، بمكتبه، مع كوكبة من الفنانين والأكاديميين، حقوق الفنان المعنوية والمادية لدىالجهات العامة والخاصة، وتعهد بإعادة افتتاح المسارح ودور السينما المستغلة كمحلات تجارية.

و ناقش قادربوه المشاكل والعراقيل التي يعاني منها الفن في ليبيا، و التي أهمها إغلاق بعض المسارح ودور السينما.

وأكد على احترام حقوق الفنان المادية والمعنوية، وأن رئاسة الهيئة لن تدخر جهداً في الوقوف مع جميع النخب الليبية، سواء كانوا فنانين أوأدباء أو كتاب أو رياضيين، وذلك من أجل نيل كافة حقوقهم كما هو متعارف عليه لدى الدول التي تقدر نخبها.

و تعهد قادربوه بتشكيل لجنة تختص بمتابعة موضوع إغلاق المسارح، ودور السينما التي تم استغلالها من قبل الغير كمحلات تجارية.

وحضر اللقاء كل من راسم فخري، و عبد اللطيف احويل، و لطفي العارف، و محمد شرف الدين، و عبدالسلام النملي، و فؤاد حميد، وعبدالواحد البرقول، و عبدالله التركي.