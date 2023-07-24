المهيوب: نحذر الحكومة والبرلمان الإيطاليين من توقيع أي اتفاقية مع الدبيبة والمنفي

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال المهيوب، نحذر دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان، من توقيع أي اتفاقية مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة والمنفي، بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد معتبراً أي خطوة في هذا الاتجاه كأن لم يكن.

وأضاف المهيوب وسيكون لنا رسالة بالخصوص موجه لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي.

وطالب القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بمنع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا عامة والرقعة الجغرافية تحت سيطرة الجيش خاصة.

وبين المهيوب أن الدبيبة دعا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة متوازنة، بشأن الهجرة غير الشرعية، من أجل البقاء في المنصب وهو ينفذ كل ما يطلب منه.

وأكد على أن مجلس النواب سيطرح ويناقش ملف الهجرة غير الشرعية خلال جلسته القادمة وسيكون هذا الملف حاضراً.