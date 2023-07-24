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برشان: “باتيلي” يسعى لتمكين الدبيبة من البقاء في السلطة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وحيد برشان إن ملاحظات المبعوث الأممي عبدالله باثيلي على قوانين 6+6 تكشف علاقته الوطيدة مع حكومة الدبيبة ودعمه لبقائها، وباثيلي يسعى لتمكين الدبيبة من البقاء في السلطة في هذه المرحلة دون أي حسيب أو رقيب.

أضاف في تصريحات صحفية أن باثيلي يعتبر الجهات الرقابية والتشريعية غير شرعية وتمثل خطرًا عليه وبالتالي يدعم الدبيبة، و لديه تحيز مفرط تجاه الدبيبة وأعتبره غير مريح بالنسبة لي، وهو مسؤول أممي يُدافع ويدعم طرف سياسي متشبث بسلطة وهو غير مرشح من الشعب وفاقد الثقة من جسمين تشريعيين منتخبان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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