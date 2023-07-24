بورايقة: ليبيا حاليًا ساحة للتصارع والنزاع الدولي

الوطن|رصد

قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب فيصل بورايقة، إن ليبيا تعرضت لتدخل أجنبي واضح عقب أحداث 2011، وصعود طبقة حاكمة في إدارة الدولة بمستوياتها المختلفة بشخصيات غير مُدربة.

وأضاف بورايقة أن ليبيا باتت حاليًا ساحة للتصارع والنزاع الدولي، كأحد الساحات الموجودة في إقليم الشرق الأوسط، حيث سعت الدول إلى تصدير أزماتها الداخلية إلى الحالة الليبية.

وذكر المستشار السياسي أنه لا يستطيع أن يقرأ ما يحدث في ليبيا، إلا أنه ضمن حالات الصراع بين دول الإقليم ودول كبرى كالولايات المتحدة.

وأشار بورايقة إلى أن تركيا تسعى إلى توظيف تدخلها في ليبيا لخدمة المصالحة الوطنية، بنفس الطريقة التي فعلتها في الأزمة الأوكرانية.

وبين المستشار السياسي أن تصعيد هاكان فيدان من المخابرات التركية، إلى وزارة الخارجية محاولة لتبييض وجه تركيا من التدخلات الخارجية وإيجاد دبلوماسية ناعمة.

و لفت بورايقة إلى أن أردوغان يعرف أن لديه عقودًا في ليبيا قبل فبراير 2011، تقدر بنحو 14 مليار دولار، ولا يريد الاستغناء عنها، ولا عن شرق ليبيا المُحاذية لمنطقة شرق المتوسط.