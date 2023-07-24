الدائرة الدستورية تحكم بعدم دستورية تكليف رئيس الأعلى للقضاء

حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعدم دستورية المادة الأولى بقانون 11 لسنة 2023 الخاص باعتبار رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وأصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أمس الأحد، حكمها في الطعن الدستوري رقم (5) لسنة (69 ق) بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، والخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

يشار إلى أن المادة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، تقضي بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به في السابق.