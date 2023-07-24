ليبيا – أكد مكتب النائب العام فتح تحقيق في واقعة حريق نيابة باب بن غشير الجزئية؛ للكشف عن مدى الأضرار المتعدية في الأوراق القضائية.

مكتب النائب العام أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع له، أن التحقيقات الأولية أظهرت فقدان أوراق قضائية قد أدخلت في الدورة الإلكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها.

ولفت إلى النائب العام وجّه باتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة.

وحثَّ المستشار الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتغيَّا أرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها.

كما أهاب في إطار التكامل بين ركائز العدالة الجنائية، بالتواصل معها للإسراع في سلوك ما انتهجته هيئة النيابة العامة، والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي وتقديم المساعدة اللازمة لها ليشمل مشروع التحول الرقمي منظومة العدالة جميعها.