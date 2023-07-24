الطقس في ليبيا.. موجة حارة على شمال غربي البلاد والحرارة تصل لـ 47 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود موجة الحر على مناطق شمال غرب البلاد مساء الأربعاء.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى تأثر أغلب مناطق ليبيا بموجة حر تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الإثنين، نتيجة الكتلة الهوائية الساخنة.

وتكون درجات الحرارة بين 36 و43 درجة مئوية على المناطق الساحلية, وعلى مناطق الدواخل والجنوب بين 41 و45 درجة مئوية، وتصل غدا إلى 47 درجة مئوية على بعض مناطق شمال غرب البلاد.

وعن حالة (راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية على أغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل على الدواخل بين 41 و45 درجة مئوية، وتصل غدا إلى 47 درجة مئوية على بعض مناطق الشمال الغربي.

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وعن حالة الطقس في (الخليج- سهل بنغازي حتى مساعد)، السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بنغازي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و41 درجة مئوية.

وفي حالة (الجفرة- سبها- غـات -غدامس- الحمادة)، السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية على أغلب المناطق, بينما تكون جنوبية شرقية على غدامس والحمادة خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية.