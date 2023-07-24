بن شرادة: يجب على إيطاليا أن توقف عبثها بالسيادة الليبية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن إيطاليا مستفيدة بالدرجة الأولى من ملف توطين المهاجرين في ليبيا وتستغل الاتحاد الأوروبي بأخذ أموال منه بحجة أنها أوقفت الهجرة.

أضاف في تصريحات صحفية أن إيطاليا مستفيدة من ملف المهاجرين سواء على مستوى الدول الأوروبية أو على دول العبور كليبيا وتونس وتمارس ضغوطها في هذا الملف.

ولفت إلى أن ليبيا دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مصدر أو مقصدا ويجب أن توقف روما عبثها بالسيادة الليبية وأن تذهب إلى معالجة الملف في أفريقيا.

وأوضح أن إيطاليا ترى الجنوب الليبي أرضا واسعة وفارغة ولا توجد بها سيادة وتريد استغلالها لصالحها فيجب على جميع السلطات المحلية إيقافها.