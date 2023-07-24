حماد يؤكد دعم الحكومة للجيش الليبي في مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية

العنوان

أكد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الأحد دعم الحكومة الليبية للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الاستمرار في مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة العابرة لدولة ليبيا إلى دول شمال المتوسط.

وثمّن حماد، في بيان، “دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب بشتى صنوفه وشخوصه، الذين لطالما تسللوا الى ليبيا عبر خطوط الهجرة المعروفة دوليا”.

وقال حماد، إن “الجيش الليبي بذل -قيادة وضباطا وأفرادا-كل ما يمكن من جهود نتج عنها إعادة الكثير من المهاجرين إلى دولهم وبشكل نظامي ويتوافق مع احترام حقوق الإنسان وعلى نفقة الجيش ومن ميزانيته المخصصة له.

وحذّر حماد كل الأطراف المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما إلى احترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ اية قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين إلى أوروبا بإعادتهم إلى ليبيا تحت أي مسمى لهذا التوطين.