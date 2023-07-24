موجة حر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين 24 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 24 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتأثر أغلب مناطق ليبيا بموجة حر تسبب في ارتفاع درجات الحرارة, ومن المتوقع أن تتراجع مساء الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (38–43)مْ وتسجل على الدواخل مابين (41- 45)مْ، وتصل يوم الغد إلى (47)مْ على بعض مناطق الشمال الغربي.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بنغازي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الجفرة-سبها-غـات -غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية على اغلب المناطق, بينما تكون جنوبية شرقية على غدامس والحمادة خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

الواحات-السرير- تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.