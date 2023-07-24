أوحيدة: الرئاسي لم يعرض على مجلس النواب كيف تم اختيار أعضاء لجنة اعتماد الترتيبات المالية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على عدم الاعلان عن موقف البرلمان الرافض أو المؤيد للجنة اعتماد الترتيبات المالية ومتابعة الانفاق العام التي شكلها المجلس الرئاسي، مؤكداً أن المجلس يركز على النتيجة.

أوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد “شكلت لجنة يفترض أنها من رئيس مجلس النواب وفق ما تقرر في الجلسات لضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط وبعدها علمنا بلجنة مشكلة من الرئاسي ولا اتأمل أن يصدر من الرئاسي شيء ولكن أتعامل مع النتيجة إن كانت هناك نتائج عادلة لتوزيع الإيرادات على مناطق ليبيا بآلية واضحة وبعيدة عن الفساد وهذا ما نتمناه بغض النظر عمن هو في هذه اللجنة”.

وأشار إلى أنه في حال حققت اللجنة نتائج حقيقية ستكون محفوظة من الفساد والتلاعب وانهاء المركزية المقيتة والإدارة السيئة للأموال.

وأكد أنه لم يعرض على مجلس النواب كيف تم اختيار أعضاء اللجنة، مبيناً أن كل نتائج اللجان لم تكن عادلة وموضوعية لهذه الأعمال وحتى أعمال لجنة 6+6 مورست فيها الانتهازية وهذا ما يخشاه البرلمان في ظل وجود مناطق نائية بعيدة عن مراكز توزيع الأموال ولا يعلم أحد كيف تحتسب حصتها وهي تعاني من التهميش بحسب تعبيره.

وشدد على أن لجنة مجلس النواب موضوعية وضمت صفات ولم تركز على أشخاص، مبدياً تمنياته لو أن اللجنة هي من تولت أمر التوزيع العادل.

كما أضاف: “لدي توجسات من اللجنة لأنه يبدوا أنها شكلت كلجنة دائمة وليست لمهام محددة وتنتهي وليس لدينا ثقة في اللجان. مجلس النواب يحاسب على قراراته صائبة أم لا أما أمور وعلاقات شخصية بين النواب ونواب وصلوا لأمور معينة بطريقتهم هذه لا تحاسب عليهم مجلس النواب بل من قام بالعمل سواء اجتهد ودخل من عنده أو محسوب عليه. مجلس النواب ورئيسه رشح ربما أعضاء لهذه اللجنة ويفترض أنها تكون فنية لمعالجة المشاكل وكيفية تقسيم إيرادات النفط بطريقة يستفيد منها كل الليبيين”.

وأردف: “نحن الآن بين أمرين الأول وهو الواقعي الموجودين فيه أنه ما يعمل وفقه رئيس الحكومة اسامة حماد وهو أنه لا يستمر الأمر الواقع الموجود الآن، أن الأموال يستلمها الدبيبة من البنك المركزي وتصرف بطريقة غير شرعية وهذا لن يستمر وسيوقف إما من خلال الترتيبات الأمنية الموجودة الآن، إذا ما افترضنا أنه لا أمل من انتخابات وحكومة موحدة يكون هناك أمر واقع جديد إما بتوزيع عادل لهذه العوائد النفط والغاز بين الليبيين وكلاً يتحمل مسؤوليته”.

وفي الختام رأى أنه لا يهمه أي دور لمجلس النواب وما يهم أن يكون هناك بديل عادل لليبيين ومقتنعين به، آملاً تشكيل حكومة موحدة بديلة عن الحكومات جميعها.