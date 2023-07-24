كشادة: التقارب المصري – التركي لن يصمد كثيراً

قال محمد عمران كشادة، الباحث الليبي، إن ليبيا معنية بأي تقارب يحدث بين الدول المتدخلة في الصراع الليبي، خاصة تلك الدول التي تتعارض أجنداتها وسياساتها في دعم هذا الطرف او ذاك من اطراف الصراع، وندرك بأن أي تقارب قد ينعكس إيجابيا او سلبيا على المشهد السياسي في ليبيا، بل هناك ما هو اخطر وهو حدوث تفاهمات وتوافقات بين الدول المتدخلة في الصراع الليبي على حساب مصالح الدولة الليبية، ودون أي اعتبار لحلفاء تلك الدول من القوى السياسية الليبية.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية أن من المتوقع بأن هذا التقارب التركي – المصري لن يصمد طويلاً، ولا يمكن للساسة في مصر وأصحاب القرار، والخبراء الاستراتيجيين، أن ينظروا إلى الدور والنفوذ التركي في المنطقة العربية خاصة في ليبيا بعين الرضا، والأدلة على ذلك كثيرة، في يونيو عام 2019م قال الفريق محمود حجازي مسؤول اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي في تصريحات صحفية: “إن تركيا تهدد المصالح المصرية في ليبيا”، كما شعر المصريون بالامتعاض وبأن مصالحهم مهددة في أثناء زيارة أردوغان إلى الخرطوم في 24 ديسمبر عام 2017م، وفي خطوة تصعيدية بث التلفزيون الرسمي المصري وقائع صلاة الجمعة وخطبة لوزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة من مسجد التوبة في مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان بعد أيام قليلة من زيارة أردوغان للسودان.