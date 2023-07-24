الصول: لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في وجود حكومة الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في وجود حكومة الدبيبة.

وقال الصول، في تصريحات صحفية: “ملاحظات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على قوانين 6+6 تكشف عرقلته للانتخابات بدعم أمريكي وغربي، حيث يقوم بتنفيذ أوامر أسياده أمريكا والغرب وهم داعمين رئيسيين لحكومة الدبيبة في بقاءها وإشرافها على الانتخابات”.

وأضاف “إحاطات باتيلي مؤخرًا كشفت أيضًا عرقلته لاستقرار ليبيا وعدم اجراء الانتخابات والوصول لاختيار رئيس للدولة ومجلس أمة، حيث يتلقى توصيات من المجتمع الدولي بإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلها، كما يتم الضغط على الدبيبة وإغرائه بالبقاء على رأس الحكومة لدخول ليبيا في اتفاقية سيدا التي لا تتماشى مع المجتمع الليبي المتدين وتعاليم الإسلام”.

وتابع “لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في وجود حكومة الدبيبة وهذا أمر مرفوض من جانب كافة التيارات الوطنية في ليبيا، ويجب تنفيذ وتطبيق خارطة الطريق وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تم التوافق عليها بين لجنتي 6+6 مؤخرًا، كما يجب تشكيل حكومة جديدة مصغرة تقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.