الزايدي في ذكرى ثورة 23 يونيو: يجب استنهاض همم الشباب وإطلاق حركة تحرر وطني وقومي من جديد

ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،في ذكرى ثورة الـ 23 يونيو باستنهاض همم الشباب والمضي في مقاومة الاستعمار والاستيلاب وإطلاق حركة تحرر وطني وقومي من جديد.

الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” أيام ليست فقط من التاريخ بل أيضا للمستقبل، ثورة 23 يوليو حدث فارقا في التاريخ العربي، فلقد توّجت حركة المقاومة العربية للاستعمار بتحقيق الجلاء وإعلان الاستقلال التام، وأطلقت شرارة تحرير الجزائر وجنوب اليمن ومحميات الخليج العربي، وصعدت الكفاح القومي لتحرير فلسطين وفتحت الباب أمام الثورات التقدمية في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان، وقادت حركة التحرر الإفريقي والآسيوي وأرست دعائم عدم الانحياز”.

وأضاف:” لقد حاولت إطلاق نهضة عربية من خلال العمل الجاد لبناء دولة الوحدة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق،وألغت سطوة الإقطاع ومجتمعات النصف في المائة”.

وأكد أن الاستعمار لم يعدم الوسائل في مقاومتها ودعم مشروعات الثورة المضادة لها ، فنجح في عرقلة مسيرتها وعاد من النوافذ بعد أن كان طرد من الأبواب،وعاد الحال في الوطن العربي إلى ما كان عليه في حقبة الأربعينيات.

الزايدي ختم:” في ذكراها علينا أن نستنهض همم الشباب والمضي في مقاومة الاستعمار والاستيلاب وإطلاق حركة تحرر وطني وقومي من جديد”.