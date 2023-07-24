رئيس حكومة الوحدة الليبية يجري محادثات مع نظيره المصري ووزير خارجية المغرب

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محادثات مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ووفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على فيسبوك، بحث دبيبة مع نظيره المصري ووزير خارجية المغرب آفاق التعاون فيما يتعلق بالقضايا المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكل من مصر والمغرب.

وأجرى دبيبة مجموعة من اللقاءات، شملت الرئيس قيس سعيد ورئيس الإمارات محمد بن زايد وكذلك رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.