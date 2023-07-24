| حمّاد ينتقد مؤتمر روما ويحذر من اتفاقيات توطين المهاجرين

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2023/07/24 على الساعة 13:15

: حذر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الأطراف المشاركة في مؤتمر روما حول الهجرة، من اتخاذ قرارات تسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا.

ودعا حماد، في بيان له، إلى عدم اتخاذ أي قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي، وإعادة المهاجرين من أوروبا إلى ليبيا تحت أي مسمى، مذكرا بأن تمثيل حكومة الوحدة الوطنية لليبيا في هذا المؤتمر هو غير قانوني، متهما إياها باغتصاب السلطة وانتهاء ولايتها منذ أمد طويل.

وتابع أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا.

وجدد حماد قوله إن حكومته هي الحكومة الشرعية كونها مكلفة مجلس النواب، مشيرا إلى دعمه ما يسمى “القيادة العامة للجيش” بإمرة خليفة حفتر.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أكدا خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة في روما رفض ليبيا توطين المهاجرين وهي بلد عبور وليست المصدر.