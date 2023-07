تحالف ماليٌّ بين الرجمة ودمشق بقيادة صدّام وماهر الأسد

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” إن تحالف نظام “بشار الأسد” مع “خليفة حفتر” تكتنفه السرية، وإن الوحيدين المستفيدين منه هم رجال الأعمال في أقوى الدوائر بسوريا وشرق ليبيا.

وأكد الموقع الاستخباراتي في تحقيق له، أن التقارب بين سوريا وحفتر يوفر فرصا تجارية لرجال الأعمال من داخل دائرة الأسد؛ مشيرا إلى زيارة “ماهر الأسد” إلى بنغازي في سبتمبر 2022، على متن طائرة تابعة لأجنحة الشام والتي التقى فيها بصدام حفتر لتتويج الشراكة التي تعود لـ2017 وإبرام صفقات، وفق الموقع.

وأشار “أفريكا أنتليجنس” إلى وجود طائرتي نقل عسكريتين تابعتين لسلاج الجو السوري، تقومان برحلات منتظمة ذهابا وإيابا إلى مطار بنينا، وفي بعض الأحيان تتوجهان إلى إيران قبل استكمال الرحلات إلى بنغازي.

ولفت الموقع إلى الروابط البحرية والتي هي في صميم العلاقة والأعمال بين دمشق وبنغازي في البحر الأبيض المتوسط، وهي تماما مثل رحلات أجنحة الشام.

وأضاف الموقع أن النقل عن طريق البحر اكتسب شهرة خاصة في عام 2018، بعد افتتاح شركة الطير للتجارة الدولية والشحن السورية الخط البحري الذي يربط اللاذقية ببنغازي، مؤكدا أن هذه التجارة البحرية جنت أرباحا ضخمة لتجار الكبتاغون، مع تشبع أسواق الخليج ، الذين أتاح طريق شرق ليبيا لهم فرصا للتوسع في جنوب أوروبا، حيث يشتبه في أن شركة الطير الدولية للتجارة والشحن لعبت دورا رئيسيا في نمو تلك التجارة.

وأشار الموقع إلى أن القوات اليونانية ، في ديسمبر 2018 ، صعدت سفينة تحمل بضائع نيابة عنها بينما كانت في طريقها إلى بنغازي، كان على متن الطائرة أكثر من 3 ملايين قرص كابتاغون.

وكانت حكومة الوفاق الوطني السابقة اتهمت هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر بإقامة علاقات تجارية مشبوهة، ومنح السوريين تأشيرات مزورة للدخول إلى ليبيا بالتنسيق مع النظام السوري.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حصول النظام السوري على وقود الطيران من حفتر، مقابل حصول الأخير على الأموال والأسلحة، في انتهاك للحظر الدولي على الوقود المفروض على النظام السوري منذ أواخر عام 2013.

ويرى محللون وسياسيون ليبيون أن حلفاء حفتر وجهوه إلى العمل على فك عزلة دمشق عبر تسيير الرحلات الجوية المباشرة على متن شركة “أجنحة الشام”، بين مطاري دمشق السوري وبنينا في بنغازي .

وتأسست “أجنحة الشام” للطيران عام 2007، وتعود ملكيتها إلى رجل الأعمال المقرب من النظام السوري محمد شموط، وتعرضت لعقوبات أميركية عام 2016، بسبب نشاطها في نقل المرتزقة لدعم نظام بشار الأسد خليفة حفتر.

المصدر: “أفريكا أنتليجنس” + قناة ليبيا الأحرار

