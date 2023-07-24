النيابة المصرية تحجز 6 أشخاص حاولوا السفر إلى ليبيا بشكل غير شرعي

قررت نيابة العلمين، بمحكمة برج العرب غربي مصر، حجز 6 اشخاص 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بمحاولة السفر إلى دولة ليبيا عن حريق الهجرة غير الشرعية عبر المدقات الجبلية.

وقال محامي المتهمين الـ 6، محمود السمري، إن جهات التحقيق وجهت لموكليه، تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم محاولة هروبهم عبر المدقات الجبلية.

وأكد السمري، لبوابة صدى البلد المصرية، أن المتهمين انكروا جميع التهم الموجهة اليهم امام جهات التحقيق، ومازالت الواقعة قيد التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.

واستمعت جهات التحقيق، إلى المتهمين حيث تبين أنهم من محافظات مختلفة، وانكروا جميع التهم الموجهه اليهم.

وتلقت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن مطروح، إخطارا من مباحث العلمين، يفيد بإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم أطفال، أثناء محاولتهم السفر عن طريق الهجرة غير شرعية الي دولة ليبيا.

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا الهرب إلى الأراضي الليبية عن طريق العلمين المؤدي إلى الحدود الليبية، ومن ثم السفر عبر المدقات الجبلية حتى الوصول إلى ليبيا.