الحاجي: الليبيون لم يختاروا الدبيبة والمنفي ليوطنوا المهاجرين في الجنوب

تساءل جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عما يثار حول طلب إيطالي بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في جنوب ليبيا، خلال زيارة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى إيطاليا.

وكتب قائلًا على فيسبوك اليوم المصيبة والكارثة ثقافة لا أحد يتحدث على ما تم في روما من من مناقشات حول الجنوب تحديداً.. الشعب الليبي لم يختار أحد ليخوض بعضهم في ملفات سيادية يضعون مصالحهم واستمرارهم بالمشهد أولوية وهذه حقيقة مثبتة”.

وأضاف “المصيبة أن هناك مخاطر تستهدف توطين المهاجرين في الجنوب.. ماذا طلبت منكم رئيسة الحكومة الإيطالية وقلتم رفضناه..؟ ما هو ليعلم الشعب ما تريده إيطاليا وتسعى اليه” وفق تعبيره.