العباني: باتيلي يمضي في طريق مسدود والليبيون سأموا وعوده

قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جاء واستبشرنا بقدومه، كما استبشرنا قبله بغسان سلامة، ولكن يبدو أنه لا باتيلي ولا سلامة، ولا غيرهما من المبعوثين الأمميين يملكان عصا موسى.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “أن هناك صراع في ليبيا وليس بخاف عن أحد، وهذا الصراع لابد وأن تكون له أسباب، فهل هذا الصراع ناتج عن مزاج السياسيون، أم أن هناك أسباب أخرى تُنتج في هذا الصراع، والسيد باتيلي كغيره من المبعوثين السابقين يتعامل مع الصراع في ليبيا بأنه صراع سياسي على السلطة، وهناك إنسداد سياسي في إنتقال السلطة سلميًا من السلف إلى الخلف، وأن الطريقة المثلى لإنتقال السلطة بين السلف والخلف هي الإنتخابات (التداول السلطة على السلطة سلميًا) وهذه هي الديمقراطية”.

وتابع قائلًا “السؤال المطروح على السيد/ باتيلي، هل أدرك أن السلطة في ليبيا تمتلكها المؤسسات المدنية، أم أن السلطة حقيقة بيد مؤسسات غير مدنية، وعلى سبيل المثال هل أن المؤسسات من المجلس الوطني الإنتقالي إلى مجلس نواب عقيلة، ومن المكتب التنفيذي إلى حكومة باشاغا، مؤسسات إمتلكت السلطة وبسطتها على كامل القطر الليبي، أم هي أسماء وحقائب سياسية فارغة من السلطة على احداث الفعل، وإن كانت في بعض الاحيان تحمل المال الفاسد”.

وأردف قائلًا “السلطة بمعنى القدرة على احداث الفعل يا سيد باتيلي منذ 2011م. إفتكها المسلح بما إمتلكه المُسلح من قوة مسلحة، فأصبحت مد ذلك الوقت بيد ممتشقوا السلاح، وأن من يدّعي غير ذلك، فهو طامح. سيد باتيلي، الإنتخابات وسيلة، وليست غاية، فإذا كانت غاية الإنتخابات غاية، وأن غايتها التداول السلمي على السلطة سلميا، فإنه عليكم إدراك انه يجب إرجاع السلطة المُفتكة إلى المؤسسات المدنية أولا، حتى يمكن تداولها سلميًا فيما بعد. غير ذلك فإنه تسويق للوهم وحرث في البحر. لا عقيلة ولا دبيبة ولا حماد يملكون السلطة (القدرة على احداث الفعل) حتى يتم تداولها سلميًا، فاقد الشيء لا يعطيه.

سيد باتيلي إنك تسير في طريق مسدود، ولا تنسى أن الشعب سئم الوعود”.