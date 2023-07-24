بعد توقف سنوات.. دبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، سيكون على متن الطائرة الأولى التي ستغادر من إيطاليا إلى ليبيا اليوم الإثنين، بعد توقف دام عدة سنوات.

ونقلت الوكالة الإيطالية، عن مصادر ليبية لم تسمها، إنه من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية اليوم على الساعة 1.30 بعد الظهر (يتوقيت طرابلس وروما) مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة روما لتصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس قرابة الساعة 2.45 بعد الظهر، على أن يتم تشغيل الخط الجوي بشكل منتظم في المستقبل القريب.

وأمس الأحد، أكد الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما أن «استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى، مضيفاً سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي.

وفي 9 يوليو الجاري، قال دبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل.

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ووفق تغريدة عبر الحساب الرسمي لدبيبة على موقع تويتر، أضاف: “أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا”.

واتفقت لجنة مشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الجانب الإيطالي على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي، لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس المقبل.