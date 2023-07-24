الدبيبة يستقبل طائرة الخطوط الجوية الإيطالية بعد انقطاع 10 سنوات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طائرة الخطوط الجوية الإيطالية في رحلتها التجريبية إلى ليبيا بعد انقطاع الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا لـ 10 سنوات.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة “يستقل الخطوط الجوية الإيطالية ITA في رحلتها التجريبية إلى ‫ليبيا بعد انقطاع الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا لـ 10 سنوات”.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “من روما إلى طرابلس، عبر الخطوط الجوية الإيطالية”.

وأضاف الدبيبة “بعد سنوات من التضييق على المجال الجوي الليبي، وصلنا إلى نقطة الانفراجة بعد أن فتحت إيطاليا مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية؛ تمهيدا لقيام دول أخرى بالخطوة نفسها”.