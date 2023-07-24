“الدبيبة” على متن طائرة الرحلة الجوية الأولى من إيطاليا إلى ليبيا

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ستغادر الرحلة الجوية الأولى من إيطاليا إلى ليبيا، بعد توقف دام عدة سنوات، اليوم على الساعة 1.30 بعد الظهر إنطلاقا من مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة روما لتصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس قرابة الساعة 14:45.

نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية أن رئيس الحكومة المنتهية ، عبد الحميد الدبيبة سيكون على متن الطائرة التي ستؤمن هذه الرحلة الأولى والتابعة لشركة طيران إيتا، على أن يتم تشغيل الخط الجوي بشكل منتظم في المستقبل القريب.

وكان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، قد أكد في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما أمس أن “إستئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى” مضيفا “سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي”.