الحويج: نشيد بجهود زيادة حجم الصادرات الليبية إلى الأسواق العالمية

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، بما أسماه بجهود زيادة حجم الصادرات الليبية إلى الأسواق العالمية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج يوم أمس الأحد مع نائب المدير العام لمركز تنمية الصادرات وعدد من مديري الإدارات والمكاتب في إطار متابعة سير العمل بالمركز وفق الخطة المعتمدة للعام 2023 م بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة”.

وأضاف البيان “استعرض الاجتماع نشاط مركز تنمية الصادرات لدعم المنتجات المحلية وإيجاد فرص تصدير لها للأسواق العالمية، وتسهيل المشاركة بالمعارض والفعاليات التجارية الخارجية للشركات والمصانع المقيدة بسجل المصدرين لدى المركز”.

وتابع “أشاد الوزير بجهود إدارة مركز تنمية الصادرات في زيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية ومتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركات والمصانع المحلية وعمليات التصدير عبر المنافذ، موجهاً بتطوير أداء المركز ودعم فروعه بمختلف المناطق وتذليل كافة العراقيل التي تواجه الصناعة المحلية ودخولها الأسواق التجارية العالمية”.