المدغيو: المصالحة الوطنية شرط أساسي لضمان نجاح أي عملية سياسية وانتخابية قادمة

ليبيا – قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس الدولة الاستشاري خليفة المدغيو،أن المصالحة الوطنية مهمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان، وهي شرط أساسي لضمان نجاح أي عملية سياسية وانتخابية قادمة.

المدغيو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناذ الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أشار إلى أن ما حدث في الكونغو برازافيل هو الإعلان عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الجامع.

وأوضح أن التجهيز لملتقى المصالحة يمضي بحرص كبير من الاتحاد الإفريقي، وهو يكاد الوحيد الجهة الوحيدة التي ليست لها أجندات في ليبيا، مبينًا أن المؤتمر الجامع سيكون داخل ليبيا واللقاءات القادمة ستعقد في مختلف المناطق الليبية من شرقها وغربها وجنوبها.

المدغيو رأى في ختام تصريحاته أن الطريق نحو المصالحة الوطنية ليس سهلا ولا محفوفا بالورود وهو يحتاج عملا مضنيا للوصول للمصالحة ومصلحة الوطن.