حكومة الوحدة تؤكد على أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي

شدد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، علي العابد، على أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي، باعتبارها أهم ركائز العمل العربي المشترك خصوصاً في قطاع العمل.

ونظمت وزارة العمل والتأهيل ندوة حول دور الحوكمة الرشيدة في تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية بالوظيفة العامة، بمشاركة وزير العمل وبحضور مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، ونخبة من الخبراء والمختصين.

كما أشار العابد إلى أهمية تبادل الخبرات للمساعدة في تحديد المبادرات الناجحة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتقوية العلاقات بين المستويات الحكومية.

وقال العابد إن وزارة العمل والتأهيل اتخذت العديد من الخطوات الفعلية لدراسة عوامل ومقومات آليات نجاح التجارب المحلية والدولية في إطار أثر تطبيق الحوكمة على التنمية المستدامة في مجال تنظيم سوق العمل وتنمية الموارد البشرية في الوظيفة العامة.

كما أشار وزير العمل إلى الدور الهام والفعال للمشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، مشدداً بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك.

وأكدت منظمة العمل العربية أهمية العمل العربي المشترك وتطوير سوق العمل وأسس التنمية وما تبذله المنظمة في سبيل تطوير التنمية، واهتمامها بقضايا التنمية الشاملة ومساعيها لتحقيق هذه الرسالة، وأنها توجه جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 22 دولة.

كما أكدت المنظمة أن نطاق خدمات المنظمة يتسع ليشمل منظمات الأعمال والقطاع الخاص، وأنها تهتم بالأبحاث والدراسات في هذا الشأن، وتصدر المنظمة مجلة محكمة تهتم بالتنمية الإدارية.