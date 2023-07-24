اللواء “أبوزريبة” يبحث إنشاء أرشيف سري لتأمين ملفات قضايا التعدى على المال العام

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” اليوم الإثنين المُوافق ، مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال اللواء “المهدي بيانكو”.

وناقش أبوزريبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة فِي بنغازي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بيِّن جهُود الإدارة والجهات المعنية الأخرى، ومناقشة كيفية إنشاء أرشيف سري بالإدارة لِحفظ ملفات القضايا وتأمينها لتوثيق حالات التعدى على المال العام

واستعرض آلية عمل الإدارة في التحري ومكافحة التهرب الضريبي وجرائم الاستيلاء على أملاك الدولة ومتابعة عمليات تسريب النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية للدولة وسوء استخدام موارد الدولة للنقد الأجنبي ومتابعة الاعتمادات المُستندية، إضافة إلى استعراض آلية متابعة شركات الصرافة وتحويل الأموال وَالخدمات الماليّة ومدى التزامهم في دفع الضرائب وتحويل المبالغ المالية الكبيرة ومتابعة الشركات بشكل دوري لاكتشاف أي عمليات غسيل أموال وتجنبها قبل وقُوعها، ومتابعة المصارف في اطار التَنظيم وَالرقابة على تَسريب النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية والتنسيق مع المصارف لِمُتابعة جميع القضايا التي تحول حولها شبهة غسيل الأموال .

وَطالب أبوزريبة مدير الإدارة بحصر كافة الأجانب العاملين فِي تجارة الذهب وَالعُملة وَفتح ملفات قيديّة لهم شاملة معلوماتهم الشخصية وَعلاقاتهم وَكافة المعلومات المُتعلقة بهم، وَحصر ظاهرة التعدّي على الأراضي وَأملاك الدولة بِالتنسيق معَ السجل العقاري وَالتخطيط العُمراني.

وفي نهاية الاجتماع توجه أبوزريبة بالشكر لمدير الإدارة وَحث أعضاءها على بذل المزيد مِن الجُهد فِي التحرّي وَالاِستدلال فِي الجرائم الماسة بِالأموال العَامة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهُود وَتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة في هذا الشأن، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتعزيز الجهود المبذولة فِي مُكافحة الجرائم الاقتصادية وَغسيل الأموال.