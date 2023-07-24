تشكيل لجنة فنيّة لتنفيذ ربط السكة الحديدية بين ليبيا وتشاد والنيجر

ليبيا – استقبل رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية سعيد الكيلاني،الأحد، بمقر الجهاز سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو رفقة سفير تشاد لدى ليبيا بشير عبود ،للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر.

الحاضرون اطلعوا بحسب المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية على مشروع السكة الرابط غرب ليبيا بشرقها مرورًا بالمدن الساحلية بخطٍ مزدوجٍ للركاب والبضائع بسرعة 250 كيلو متر في الساعة، حيث سيتم ربط خط الجنوب الممتد من الهيشة شمالًا إلى سبها جنوبًا بالدول المعنية عبر الممر الليبي الدولي لتجارة العبور.

من جانبهما،رحب السفيران بفكرة الربط ،معتبرينها مشروع القرن إذ تم تنفيذها بالشكل المطلوب.

وذكر المكتب الإعلامي أن اللجنة التي سيتم تشكلها بين الدول الثلاث ستعمل على دراسة المشروع من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية تجمعهم.

ونوه الجهاز إلى أن مشروع الربط سيساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الليبي والإفريقي كون أنّ ليبيا بموقعها الاستراتيجي ستكون خط نقلٍ شاغر ومهم يربط سواحل الأبيض المتوسط بالرمال الذهبية وسط إفريقيا.