ليبيا تبدأ دراسة مشروع ربط السكك الحديدية مع النيجر وتشاد

الوطن| متابعات

قررت ليبيا والنيجر وتشاد اتخاذ خطوات عملية لدراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الأحد، في طرابلس، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الليبي سعيد الكيلاني وسفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا إسياد أغ كاتو ومحمد المدني للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية تجمعهم.

وخلال اللقاء أطلع الكيلاني السفيرين “على مشروع السكة الحديد الرابط غرب ليبيا بشرقها مرورًا بالمدن الساحلية بخطٍ مزدوجٍ للركاب والبضائع بسرعة 250 كلم/س، حيث سيتم ربط خط الجنوب الممتد من الهيشة شمالًا إلى سبها جنوبا بالدول المعنية عبر الممر الليبي الدولي لتجارة العبور”.

وشدد الكيلاني على أن مشروع الربط سيساهم بشكل ملحوظ “في دعم الاقتصاد الليبي والأفريقي، كون أن ليبيا بموقعها الاستراتيجي ستكون خط نقلٍ شاغر ومهم يربط سواحل الأبيض المتوسط بالرمال الذهبية وسط أفريقيا”.