الدباشي: مشروع توطين المهاجرين في ليبيا مستمر ولكن بأدوات جديدة

قال إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن بيان وزارة الخارجية الإيطالية بتاريخ 22 يوليو يؤكد أن مشروع توطين المهاجرين في ليبيا مستمر ولكن أدوات التنفيذ تغيرت وأصبحت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بدلًا من المنظمات غير الحكومية، ومازالت حكومتنا طرف أساسي في المشروع الذي يقوم على رشوة السلطات المحلية في الجنوب وتوريط أكبر عدد من المواطنين السذّج في العمل ضد استقرار بلادهم بإغراءات مادية، وهو ما يمكن قراءته بسهولة بين السطور.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “بيان الخارجية الإيطالية بالخصوص يقول:”تم إطلاق مجموعة من التدخلات ليتم تنفيذها في ليبيا والنيجر بتمويل من وزارة الخارجية الايطالية لصالح المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف. على وجه التحديد ، تم تخصيص 16 مليون يورو؛ 8.5 مليون منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و 7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر. ومن بين مختلف التدخلات المتوخاة، سيتم تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، ودورات تدريبية في الموقع للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن. في ليبيا، سيتم تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي، مما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم”.

وتابع الدباشي “لقد حان الوقت لأن تعلن حكومة السيد الدبيبة وعمداء بلديات الجنوب بكل وضوح رفضهم لأي مشروع يخص المهاجرين ينفذ خارج نطاق الخطط التي تضعها السلطات الليبية بموافقة سكان المنطقة”.