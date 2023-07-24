الخارجية: استئناف الرحلات مع إيطاليا يدعم توطيد العلاقات مع أوروبا

أكدت وزارة الخارجية أن استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا يسهم في دعم جهود وزارة الخارجية في الدفع باتجاه توطيد العلاقات لدولة ليبيا مع الاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات، وأهمها عودة البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد للعمل بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا يأتي تتويجاً لجهود وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمواصلات والمؤسسات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية، في مسار تعزيز التعاون المشترك مع السلطات في إيطاليا.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه بعد انقطاع دام لمدة عشر سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جوياً على ليبيا. دشّنت اليوم الاثنين الخطوط الإيطالية أولى رحلاتها القادمة من روما وعلى متنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووفقاً للاتفاق مع الجانب الإيطالي ستنتظم الرحلات المجدولة بين البلدين مطلع سبتمبر القادم.