استمرار أعمال الصيانة لمحطة 41 في منطقة الزويتينة

الوطن/رصد قالت وزارة الموارد المائية في الحكومة المنتهية، إن أعمال الصيانة لمحطة 41 النهر الصناعي بمنطقة الزويتينة مستمرة لليوم الرابع على التوالي، حيث تم سحبت المياه من المنطقة المتضررة، والعمل جارٍ لسحب المياه من داخل الأنابيب.

وأوضحت الوزارة، أن الكشف الظاهريّ للخطّ يظهر أن أنبوبًا واحدًا هو المتضرر فحسب، لكن لا بدّ من إجراء الكشف الداخليّ للتأكّد، وإذا تأكد ذلك فسيستغرق إصلاحه بين 30 و 40 يوما، وإذا تضرّر أكثر من أنبوب، فسيستغرق الإصلاح مدة أطول من ذلك.