الدبيبة يشارك في مؤتمر الأمن الغذائي والرعاية الصحية بروما

شارك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة، والذي يعقد على هامش قمة الأمم المتحدة للأغذية، بمشاركة الرئيسين الغاني والأرميني ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية.

وأثنى الدبيبة، في كلمته، على الشراكة الأوروبية الأفريقية في جميع المجالات، داعيا مجلس )ECAM) لعقد المؤتمر الخامس بالعاصمة طرابلس وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار بين القطاع الخاص الليبي والمؤسسات الإيطالية العاملة في هذا المجال.

وأكد الدبيية، أن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار بين أفريقيا وأوروبا، خاصة في التنمية الزراعية.

وأشار الدبيبة، إلى أن مشاركة ليبيا في مؤتمر الهجرة والتنمية، والذي عقد في روما يوم الأمس، وإلى اتفاق المشاركين في المؤتمر على ضرورة التنمية والتأهيل في دول المصدر لضمان الاستقرار.

وينعقد مؤتمر الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومين، بحضور نحو ألفي مشارك عن 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.