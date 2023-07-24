سفارة إيطاليا: استئناف الرحلات مع ليبيا يعد نجاحا فائقا

اعتبرت سفارة إيطاليا لدى ليبيا أن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما “نجاح فائق تم التوصل إليه بالعمل المشترك بين ليبيا وإيطاليا”.

وقالت سفارة إيطاليا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “بعد انقطاع دام لسنوات عدة، هبطت في طرابلس أول رحلة مباشرة لشركة الخطوط الإيطالية وعلى متنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة كلمة له عقب وصول الرحلة الأولى للخطوط الإيطالية إلى مطار معيتيقة إنه عاد اليوم الاثنين من روما إلى طرابلس عبر الخطوط الإيطالية بعد غياب دام نحو 10 سنوات.

وأضاف الدبيبة أن رحلة اليوم التجريبية هي إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية وشدد على أن الحكومة أمامها عمل لإلغاء الحظر المفروض على الطائرات الليبية في منطقة الاتحاد الأوروبي وخطوة اليوم ستساعد على هذا الاتجاه.