الميهوب يحذر إيطاليا من توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات مع الدبيبة بشأن توطين المهاجرين

ليبيا – حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، إيطاليا من توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، بشأن توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا والتكهنات بشأن توقيع اتفاقيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية،:قال: “نحذر دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان من توقيع أي اتفاقية مع عبد الحميد الدبيبة، والمنفي بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد ونعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه كأن لم يكن”.

وأضاف: “سيكون لنا رسالة بالخصوص موجهة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي”.

ودعا الميهوب القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، بمنع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا عامة والرقعة الجغرافية تحت سيطرة القوات المسلحة خاصة.

ورداً على سؤال حول دعوة الدبيبة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة متوازنة بشأن الهجرة غير الشرعية، أوضح الميهوب أن الدبيبة أقدم على هذه الخطوة من أجل البقاء في المنصب وهو ينفذ كل ما يطلب منه”.

وأضاف أن مجلس النواب سيطرح ويناقش ملف الهجرة غير الشرعية خلال جلسته القادمة تحت قبة البرلمان الليبي وسيكون هذا الملف حاضراً.