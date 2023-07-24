“مركز شرطة الصابري” يلقي القبض على شاب وفتاة سرقا مخزنًا للأقمشة

الوطن/متابعات

ألقى مركز شرطة الصابري القبض على شاب سرقا مخزنًا للأقمشة بالمنطقة الصناعية، وذلك استجابةً لشكوى مالك المخزن.

حيث أصدر رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات، وعُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص يقوم ببيع أقمشة بسوق العشية ويشتبه بأن تكون نفسها الأغراض المسروقة تم الانتقال وضبط الشخص المطلوب وبحوزته جزء من المسروقات وتم الإنتقال به إلى المركز.

وبالاستدلال معه تبين أنه يًدعى م.م.ع من مواليد 2004 واعترف أنه قام بسرقة فتاة تُدعى م.أ.ع من مواليد 2003 وهي من ذوي السوابق، وتم انتقال أعضاء التحريات برفقة الشرطة النسائية وتم إلقاء القبض عليها والانتقال بها إلى المركز، واعترفت أنها قامت ببيع جزء من المسروقات وتم استرجاع الجزء الآخر من المسروقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.