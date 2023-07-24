الساعدي: إصلاح الخط المتضرر في أجدابيا يستغرق من 30 إلى 40 يومًا

ليبيا – أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أن المنطقة المتضررة من خط أجدابيا حُصرت وسحبت المياه من حولها، والعمل جار حاليا لسحب المياه من داخل الأنابيب.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أوضح أن الكشف الظاهريّ للخطّ يُظهر أن أنبوبًا واحدًا هو المتضرر فحسب، لكن لا بدّ من جراء الكشف الداخليّ للتأكّد.

ونوه إلى أنه في حال تم التأكّد من أن المتضرر أنبوب واحد، فسيستغرق إصلاحه بين 30 و40 يوما، وإذا تضرّر أكثر من أنبوب فسيستغرق الإصلاح مدة أطول من ذلك.

وأشار إلى أن فرق الكشف والفحص للأنبوبَ ستدخل غدًا الإثنين لتقييم حجم الضرر.

الساعدي ختم:” تُزوَّد حاليا بنغازي بـ200 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا من جهاز استثمار مياه النهار، لكنها كمية لا تكفي المدينة كلها”.