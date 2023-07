الدبيبة عقب عودته من روما: رحلة اليوم إعلان عملي لرفع الحظر عن مطارات ليبيا

وصلت أول رحلة مباشرة أجرتها الخطوط الجوية الإيطالية “إيتا” إلى مطار معيتيقة الدولي، عقب توقف الرحلات لقرابة عشر سنوات، وكان على متنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

الدبيبة وخلال مؤتمر صحفي عقب الوصول، ذكر أن رحلة الخطوط الإيطالية التجريبية، هي إعلان عملي لرفع حظر رحلات الطيران المدني عن المطارات الليبية.

وأوضح الدبيبة أن الرحلات التجارية للمواطنين ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تبقى إلغاء الحظر المفروض على الرحلات الليبية في الأجواء الأوروبية.

وتابع الدبيبة أن استئناف الرحلات المباشرة بين روما وطرابلس، سيساعد بشكل كبير في طريق رفع الحظر في الأجواء الأوروبية.

وأشار الدبيبة إلى أنه أكد خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، رفض ليبيا توطين المهاجرين على أراضيها، وحقها في الحصول على الدعم المادي والسياسي في هذا الاتجاه.

من جانبه، قال وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي إن الحكومة تعمل الآن على فتح جميع المطارات الليبية أمام الخطوط الإيطالية.

وأكد الشهوبي أن المجال الجوي مفتوح أمام جميع الخطوط الأجنبية لمباشرة رحلاتها إلى المطارات الليبية، بحسب تعبيره.

المصدر: مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

