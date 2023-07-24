ليبيا.. وزير اقتصاد دبيبة يتطلع على نشاط مركز تنمية الصادرات لدعم المنتجات المحلية

أثنى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على ما أسماه بجهود زيادة حجم الصادرات الليبية إلى الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحويج عقد اجتماعا مع نائب المدير العام لمركز تنمية الصادرات وعدد من مديري الإدارات والمكاتب في إطار متابعة سير العمل بالمركز وفق الخطة المعتمدة للعام 2023 بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.

ووفقا للبيان، فإن الاجتماع استعرض نشاط مركز تنمية الصادرات لدعم المنتجات المحلية وإيجاد فرص تصدير لها للأسواق العالمية، وتسهيل المشاركة بالمعارض والفعاليات التجارية الخارجية للشركات والمصانع المقيدة بسجل المصدرين لدى المركز.

وأشاد الحويج، بجهود إدارة مركز تنمية الصادرات في زيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية ومتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركات والمصانع المحلية وعمليات التصدير عبر المنافذ، موجهاً بتطوير أداء المركز ودعم فروعه بمختلف المناطق وتذليل كافة العراقيل التي تواجه الصناعة المحلية ودخولها الأسواق التجارية العالمية.