27 منظمة حقوقية تطالب بوقف التعامل مع حكومات دول شمال أفريقيا في ملف الهجرة

الوطن/ رصد

طالبت 27 منظمة حقوقية وغير الحكومية الحكومة الإيطالية بوقف التعامل مع حكومات دول شمال أفريقيا في ملف الهجرة، وخصت بالذكر ليبيا ومصر وتونس، نظرا لسجل حقوق الإنسان في كل دولة منها.

وفي خطاب مشترك إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، طالبت المنظمات بالتفكير في تداعيات إبرام شراكات استراتيجية تتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية مع الأنظمة الحاكمة في دول شمال أفريقيا، التي وصفتها “بالسلطوية وغير الخاضعة للمساءلة”، حيث تُرتكب فيها جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين.

وعبرت المنظمات عن بالغ القلق بشأن تداعيات الشراكة المبرمة مع ليبيا وتونس ومصر على حقوق الإنسان، وهي شراكات تتعلق بإدارة الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وطالبت بمراجعة اتفاقيات التعاون المبرمة مع السلطات في ليبيا، ووقف أي دعم مقدم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات هناك، في ضوء تورط بعض الجهات المرتبطة بها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في الخطاب: “..وبالمثل، فإننا نشعر بالقلق إزاء استمرار إيطاليا في اشتراط الاتفاقيات الثنائية المبهمة، التي غالبا تكون دون أي رقابة أو مراجعة برلمانية، ودون أي ضمانات للشفافية”.

وأضاف: “هذا الاتجاه، الذي نشأ في السنوات الأخيرة، مقلق، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، إلى عقد صفقات استراتيجية مع الحكومات الاستبدادية، إذ تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، لمنعهم من محاولة عبور حدودهم، والوصول إلى أوروبا”.

كما حث الخطاب إيطاليا على ضمان ألا توفر الاتفاقات مع دول شمال أفريقيا دعما شاملا للحكومات هناك، وأن تكون مشروطة بضمان حقوق الإنسان.

من بين المنظمات الموقعة على الخطاب: «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» في إيطاليا، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، والجمعية الإيطالية لطب الهجرة، ومعهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومبادرة الحرية، ولجنة العدالة، وغيرها.