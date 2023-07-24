متحدث الهلال الأحمر: 600 مهاجر على حدودنا مع تونس بحالة مأساوية صعبة

قال مدير مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري، إن عدد العالقين بالشريط الحدودي وبعض المواقع الذين تم حصرهم حتى الآن من قبل الهلال يقدر بـ 600 مهاجر يوجد بينهم أطفال ونساء في أوضاع مأساوية صعبة.

أضاف في تصريحات صحفية “نعمل منذ أكثر من أسبوعين على تقديم الإغاثة والمساعدات العاجلة للمهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية في ضروف جوية قاسية. استطعنا أن نتواصل مع المنظمات الإنسانية وقدمنا أكبر قدر من المساعدات من المياه والغذاء والأغطية لإيوائهم من الشمس ونحاول الآن مع السلطات لتركيب خزانات لمياه الشرب بأماكن تواجد العالقين”.

وتابع قائلًا “فرق الهلال لم تنتشل أي جثث للمهاجرين ولكن قدمنا 6 أكياس جثث طلبتها السلطات في وقت سابق، والعمل متواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية بالتعاون مع حرس الحدود الليبي لتقديم المساعدات للمهاجرين العالقين”.غ