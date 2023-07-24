غوتيريش يبحث مع ميلوني الوضع في ليبيا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عددا من الملفات بينها الوضع الراهن في ليبيا.

جاء ذلك على هامش قمة (النظم الغذائية +2) المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعاصمة روما بحسب وكالة “آكي”.

وجرى خلال اللقاء الثنائي مناقشة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2024 والهجرة، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا.

وبحسب المذكرة الصادرة عن الأمم المتحدة، شكر غوتيريش ميلوني على “دعم إيطاليا القوي” في استضافة وكالات الأمم المتحدة بالعاصمة روما.