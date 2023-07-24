الدبيبة يبحث مع سعيد سبل التنسيق بين ليبيا وتونس في ملف الهجرة غير الشرعية

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالرئيس التونسي قيس سعيد خلال مشاركتهما بأعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد تدارس الجانبين ملف الهجرة غير الشرعية وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين فيما توافقا على ضرورة تسريع عقد اجتماع يضم وزيري الداخلية في البلدين بهدف تنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة.

وبحسب البيان شدد الطرفان على توحيد التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف الدولية والتطرق لملف حركة المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وأهمية تنسيق الجهود ووضع الآليات لتسهيل ذلك بالتوازي مع جهود تطوير وتجهيز المنفذ بمعدات حديثة تضمن سرعة الإجراءات.