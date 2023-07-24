إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لمنتسبي البحرية الليبية في بنغازي

الوطن/متابعات

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لمنتسبي القوات البحرية الليبية، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية الليبية في رفع كفاءة منتسبي قطاعات الدولة في شتى المجالات، وبحضور رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور رمضان المدني، ورئيس فرع الأكاديمية الليبية بنغازي الدكتور عبد السلام العمروني .

وشاركت في الانطلاقة، السفيرة البريطانية كارولين هورندال والملحق العسكري بالسفارة البريطانية كريستوفر أوفلاهرتي، حيث تم الإعلان عن إطلاق دورة اللغة الإنجليزية في مركز اللغات بالأكاديمية الليبية لمنتسبي البحرية الليبية في بنغازي.