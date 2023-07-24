ليبيا الان

إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لمنتسبي البحرية الليبية في بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لمنتسبي القوات البحرية الليبية، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية الليبية في رفع كفاءة منتسبي قطاعات الدولة في شتى المجالات، وبحضور رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور رمضان المدني، ورئيس فرع الأكاديمية الليبية بنغازي الدكتور عبد السلام العمروني .

وشاركت في الانطلاقة، السفيرة البريطانية كارولين هورندال والملحق العسكري بالسفارة البريطانية كريستوفر أوفلاهرتي، حيث تم الإعلان عن إطلاق دورة اللغة الإنجليزية في مركز اللغات بالأكاديمية الليبية لمنتسبي البحرية الليبية في بنغازي.

 

الوسوم

#القوات البحرية الليبية البرنامج التدريبي لمنتسبي القوات البحرية الليبية ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك