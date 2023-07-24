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القطراني يبحث مع رئيس صندوق موازنة الاسعار سبل تفعيل الصندوق

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني صباح الاثنين، زيارة الى مقر الإدارة العامة لصندوق موازنة الاسعار بمدينة بنغازي، والتقى خلالها مع رئيس لجنة الادارة بالصندوق محمد ابوالقاسم البوعيشي.

وناقش اللقاء الذي حضره مدير الادارة التجارية بالصندوق جمال عويد، والمراقب المالي بالصندوق أحمد الدغاري، سبل تفعيل نشاط الصندوق خلال الفترة القادمة، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالصندوق.

وخلص اللقاء إلى إتفاق بإنشاء مقترح سيسلم للنائب علي القطراني يتعلق بإعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية المختصة بتوفير السلع الاساسية، وذلك لرفع العبئ عن كاهل المواطن، وتوفير احتياجاته المعيشية الأساسية من السلع الغذائية والذي سيحيله ويتابعة مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد.

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قناة ليبيا الحدث

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