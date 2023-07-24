النهر الصناعي: إصلاح أنبوب المياه في أجدابيا يستغرق 20 يوما

أكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، أن إصلاح أنبوب المياه الذي انفجر في أجدابيا الخميس الماضي لن يستغرق أكثر من 20 يوما على الأكثر.

وبين الديب بحسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن العاملين بجهاز النهر وشركة النهر للتصنيع والإنشاء لن يتوقفوا عن العمل حتى تصل مياه النهر لمستحقيها.

وأصدر الديب تعليماته المباشرة بالبدء بأعمال إزالة الأنبوب المتضرر وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها بعد استكمال أعمال الفحص والتدقيق من قِبل الفرق الهندسية المختلفة بالجهاز.