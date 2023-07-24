| الدبيبة: ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75%

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2023/07/24 على الساعة 19:46

: أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، “ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75% من الطلبات لدى بعض السفارات” و”عزم الحكومة توفير تسهيلات أكثر مع إعادة فتح الأجواء”، وذلك بمناسبة الرحلة التجريبية من روما إلى طرابلس والتي دشنتها الخطوط الإيطالية بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرا جويا على ليبيا.

وحسب صفحة “حكومتنا” على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “قال الدبيبة في كلمة صحفية لدى وصوله مطار معيتيقة إن رحلة اليوم كانت تجريبية وهي بمثابة إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية في الأجواء الأوروبية، مؤكدا انطلاق الرحلات للمواطنين عبر الطيران التجاري نحو روما شهر سبتمير القادم”.

وأضافت الصفحة أن مدير مؤسسة الطيران المدني الإيطالي قد “عبر عن سعادته بعودة الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا، واصفا الحدث بالتاريخي والمهم لكلا البلدين والشعبين”.

و”يأتي قرار استئناف الرحلات بين طرابلس وروما عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من رئيس الوزراء لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين”، حسب ذات المصدر.