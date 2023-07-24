رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في قمة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مشاركة المنفي في فعاليات القمة الأممية في روما جاءت تلبية لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وترأس المنفي، وفد ليبيا المشارك في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وقادة ورؤساء حكومات 20 دولة من منطقة المتوسط وأفريقيا.