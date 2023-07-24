“أبو زريبة” يبحث تعزيز الأمن الساحلي في ليبيا

عقد وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة اجتماعًا بمكتبه في ديوان الوزارة ببنغازي، مع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء امحمد محمد”، ومعاونة العميد عادل عبدالمولى.

وتم خلال الاجتماع مُناقشة عددًا من المواضيع الهامة التي تتعلق بعمل الإدارة، وبعض المشاكل والصعُوبات التي تعاني منها الإدارة، إضافة إلى مُناقشة الخُطط الأمنية المُستقبلية والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن والسلامة على السواحل الليبية.

وتضمنت المُناقشات أيضًا الحديث عن التحديات التي تُواجه إدارة الأمن الساحلي والإجراءات اللازمة لِتعزيز القدرات الأمنية في هذا الصدد.