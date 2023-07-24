“أبو زريبة” يبحث تعزيز الأمن الساحلي في ليبيا

الوطن/متابعات
عقد وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة اجتماعًا بمكتبه في ديوان الوزارة ببنغازي، مع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء امحمد محمد”، ومعاونة العميد عادل عبدالمولى.
وتم خلال الاجتماع مُناقشة عددًا من المواضيع الهامة التي تتعلق بعمل الإدارة، وبعض المشاكل والصعُوبات التي تعاني منها الإدارة، إضافة إلى مُناقشة الخُطط الأمنية المُستقبلية والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن والسلامة على السواحل الليبية.
وتضمنت المُناقشات أيضًا الحديث عن التحديات التي تُواجه إدارة الأمن الساحلي والإجراءات اللازمة لِتعزيز القدرات الأمنية في هذا الصدد.
كمَا تمَّ استعراض محضر الاجتماع الإدارة وَمعالي وَزير الثروة الحيوانية وَالبحرية وَنتائجة؛ أهمها دعم الإدارة مِن أجل الحد مِن الجرائم البحرية داخل المياة الليبية كالتهريب بأنواعه والمُحافظة على الثروة السمكية ومنع جرائم الصيد الجائر واستخدام الشباك المُحرمة دوليًا.
وَتعهد أبو زريبة بِحل المشاكل وضمان توفير الدعم اللوجستي والمادي اللازم لِتعزيز قُدرات الإدارة فِي مجال الأمن الساحلي، مشددًا على أهمية تطوير الأساليب والتقنيات الحديثة المُستخدمة في العمليات الأمنية، والتي تساهم في تعزيز جاهزية الإدارة لمُكافحة التهديدات الأمنية كَإدارة مسؤولة على إنفاذ القَانون بِالمياه الليبية.
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