الميهوب: نحذر إيطاليا من توقيع أي اتفاقية مع الدبيبة أو المنفي لتوطين المهاجرين

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب؛ دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان من توقيع أي اتفاقية مع، رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلي الرئاسي محمد المنفي؛ بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وقال الميهوب في تصريح صحفي، إننا “نعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه كأن لم يكن”.

وأضاف “سيكون لنا رسالة بالخصوص موجهة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي”.

وطالب الميهوب القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ “منع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا عامة والرقعة الجغرافية تحت سيطرة الجيش خاصة”.

واعتبر أن “دعوة الدبيبة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة متوازنة بشأن الهجرة غير الشرعية، تأتي بهدف البقاء في المنصب”، مردفًا أنه “ينفذ كل ما يطلب منه”.

وختم الميهوب موضحًا أن “مجلس النواب سيطرح ويناقش ملف الهجرة غير الشرعية خلال جلسته القادمة وسيكون هذا الملف حاضراً”.